美股重點新聞摘要2023年01月19日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

美股財報 (盤前)：寶僑 (PG)

美國上週失業金、12 月新屋開工、營建許可數據

美國 1 月費城 Fed 製造業指數

鷹派聲浪再起 多位 Fed 官員預估今年利率高於 5％

儘管通膨顯示降溫跡象，聯準會 (Fed) 多位官員週三 (18 日) 再度釋出「鷹派訊號」，重申支持將聯準會終點利率升至 5% 以上。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國物價成長估進一步放緩 經濟活動平淡

美國聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 發布褐皮書，內容顯示未來一年美國物價成長預料進一步放緩，而且隨著升息行動對成長構成壓力，未來幾個月的經濟活動預估也會比較平淡。閱讀全文...

連兩天發表新品！蘋果傳正擴大智慧家庭產品陣容 迎戰 Google 亞馬遜

蘋果公司正積極擴大智慧家庭的產品陣容，不只周三 (19 日) 無預警推出第二代 HomePod 2 智慧音箱，知情人士披露，蘋果也正規劃一系列新品，包括新的顯示器以及更快速的電視機上盒，顯然欲在智慧家庭領域迎戰亞馬遜和 Google。閱讀全文...

亞馬遜開始裁員 1.8 萬名員工受影響

美國電商巨擘亞馬遜開始有史以來規模最大的一輪裁員，最終將影響到全球 1.8 萬名員工。閱讀全文...