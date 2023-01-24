〈Q4財報搶先看〉中國確診潮衝擊出貨 OEM汽車零件廠遇低谷

中國在經歷長期嚴格封控後，在去年第四季快速解封，導致確診數快速飆升，汽車市場供應鏈也不例外，影響以中國市場為主的 OEM 汽車零組件廠廣華 - KY (1338-TW)、麗清 (3346-TW) 近期出貨，不過，隨著員工逐步復原恢復生產，預計 3 月可望好轉。

廣華 12 月營收 464 億元，月減 22.8%、年減 43.6%，第四季營收 16.59 億元，季減 15.4%、年減 25.8%，法人認為，受疫情波及，第四季下游車廠下單趨於保守、稼動率也受影響，去年第四季難逃虧損，預估與第二季相同水準。

廣華表示，第四季許多員工確診影響營運，預計中國疫情本月、2 月都將影響市場，看好 3 月疫情逐步恢復，另外，2 月中國新政府將上任，為了要刺激經濟成長可望推動新刺激政策，也是左右後市市況的關鍵。

儘管疫情波及，麗清 12 月營收 7.51 億元，月增 4%、年增 10.9%，第四季營收也站上 20 億元大關，全年營收亦創新高，法人認為，隨著營收規模提升，第四季每股獲利可望站上 1 元，抵銷第二季虧損，帶動全年獲利。

麗清指出，由於產業位置因素，12 月營收認列為 11 月生產出貨規模，實際上 12 月產能仍受疫情影響，預計 1、2 月營收持續面臨疫情爆發衝擊，3 月生產可望逐步恢復，需求端來看目前訂單仍樂觀，不擔心短期影響今年表現。