汽車零件廠營收出爐 和大全年創新高、廣華-KY寫3年高

汽車零組件廠今 (9) 日陸續公布去年 12 月營收， 和大 (1536-TW) 去年營收創歷史新高，而耿鼎 (1524-TW) 第四季為營運旺季，營收雙增，廣華 (1338-TW) 儘管面臨中國疫情干擾，全年營收也寫 3 年來新高。

和大去年 12 月營收 6.14 億元，月減 0.03%、年增 15%，第四季營收 18.05 億元寫同期新高，季減 10.5%、年增 7.5%，全年營收 73.4 億元，年增 9.7%。

AM 鈑金大廠耿鼎去年 12 月營收 2.18 億元，月增 4.4%、年增 27.2%，第四季營收 6.4 億元，季增 12.3%、年增 15%，全年營收 24.4 億元，年增 24%。

受惠車市傳統旺季，耿鼎第四季營收較前季、前年同期雙位數成長。展望後市，公司認為，航運瓶頸舒緩，主力歐美市場需求正在釋放，第一季也將迎來過去傳統旺季。

OEM 車內裝塑料皮革廠廣華去年 12 月營收 4.64 億元，月減 22.8%、年減 43.6%，第四季營收 16.59 億元，季減 15.4%、年減 25.8%，全年營收 73.4 億元，年增 0.4%。

廣華表示，第四季由於中國實施嚴格封控，以及北美市場缺料影響，導致營收旺季不旺，不過看好今年中國迎解封行情，且電動車市場將持續成長，近幾月新能源車銷售已占中國月銷量 3 成以上，新能源車需求可望續增。

OEM 輪圈廠巧新 (1563-TW)）去年 12 月營收 4.93 億元，月檢 15.8%、年減 9.4%，第四季營收 15.86 億元，季增 7.5%、年減 18.7%，全年營收 64.02 億元，年減 14.5%。

展望今年，巧新認為，豪華車市場不論總體經濟始終保持一定需求，目前 Jaguar Land Rover、保時捷及 Lexus 等客戶訂單皆較去年增加，預計可望帶動今年營運衝高。