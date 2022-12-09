麗清11月營收創高 堤維西累計營收寫新猷

汽車零組件廠營收今 (9) 日陸續出爐，麗清 (3346-TW) 11 月營收寫下單月新高，堤維西 (1522-TW) 累計營收寫同期新高，帝寶 (6605-TW) 11 月營收則呈現雙減。

麗清 11 月營收 7.23 億元，月增 17.3%、年增 20.4%，並創單月新高，累計前 11 月營收 57.15 億元，年增 14.8%。

麗清指出，凱迪拉克電動車新車款鋭歌銷售暢旺，特斯拉兩款電動車 LED 尾燈訂單量產出貨，加上因應美車廠客戶頭燈控制器需求增加擴大產能，三大動能動 11 月營收創下紀錄，

堤維西 11 月營收 16.17 億元，月減 5.15%、年增 8.06%，累計前 11 月營收 175.9 億元，年增 16.4%，創同期新高；帝寶 11 月營收 14.84 億元，月減 3.9%、年減 2.56%，累計前 11 月營收 157.46 億元，年增 6.72%。

廣華 - KY (1338-TW) 11 月營收 6.02 億元，月增 0.3%、年減 18.2%，累計前 11 月營收 68.8 億元，年增 6.04%。

廣華表示，由於日系品牌車廠客戶因中國封控、零部件供應短缺，導致 11 月營收成長受限，預計第四季將旺季不旺，但看好中國可望迎解封行情，明年展望樂觀。