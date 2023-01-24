〈Q4財報搶先看〉檢測雙雄拓業務撐獲利 拚續創同期新高

檢測試劑雙雄泰博 (4736-TW)、寶齡 (1760-TW) 經歷疫情過後，儘管快篩成為常態性需求，不過藉由拓展其他業務，第四季營運仍有撐，法人預期，寶齡在腎臟新藥拿百磷銷售分潤下，去年第四季每股純益力拚 1 元、泰博則會優於前年同期、創同期高。

檢測試劑雙雄疫情紅利退去，積極強化其他事業體，寶齡除了保健食品、醫美產品銷售穩定成長外，受惠旗下腎臟新藥拿百磷美國、日本專利到期，不須支付任何銷售分潤金給發明人，第四季獲利可期。

法人預估，根據寶齡美國授權夥伴 Akebia(AKBA-US) 的銷售量目標來看，去年全年銷售額從 1.6-1.7 億美元增至 1.7-1.75 億美元，寶齡銷售分潤金同步提升，估第四季每股純益有望優於第三季、上看 1 元水準。

泰博認為，雖然疫情不會完全消失，但因過去檢測試劑銷售暢旺、墊高基期，目前終端仍持續消化庫存，預計去年第四季營運會比第三季下滑，但仍有望優於 2021 年同期。

隨著後疫情時代恢復至正常生活，泰博的常態性產品，將從快篩試劑轉成血糖試劑儀器產品，預計今年上半年月營收將回落至 4-4.5 億元，此外，也積極拓展五大領域，包括遠距醫療、快篩試劑、血糖儀，以及藉由血糖儀延伸出的兩項新產品。