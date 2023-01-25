〈名人書單〉嘉泥總座王立心推世界經典名著《基督山恩仇記》 探討經商道德

嘉泥 (1103-TW) 總經理王立心閒暇之餘都會閱讀經典小說，此次也分享她個人很喜歡的世界名著《基督山恩仇記》，她認為，書中最大的啟發除了永遠不要放棄希望外，也點出經商要有道德的關鍵。

王立心分享，基督山恩仇記故事內容多元，劇情精彩且錯綜複雜、百看不膩，內容提及包含人生、做生意，甚至是感情等都令人反思，她指出，人在世界上需要朋友跟支持他的人及導師外，也要有目標，但不能因此失去道德。

《基督山恩仇記》(法語：Le Comte de Monte-Cristo；英語：The Count of Monte Cristo) 是法國大文豪大仲馬的經典冒險小說，也被公認為是大仲馬最好的作品，經常名列最佳小說榜，全書於 1844 年完成，分十八次出版。

《基督山恩仇記》故事設定在 1815 年至 1838 年間的法國、義大利、地中海以及中東黎凡特地區。劇情描寫含冤下獄的主角愛德蒙 · 唐泰斯，從越獄後到獲得巨額財富，並對他的迫害者復仇的過程，不過，他的復仇對加害者和周圍的無辜人士都帶來了毀滅性的打擊。

《基督山恩仇記》主要探討希望、正義、復仇、憐憫和寬容，大仲馬也藉書中角色之口留下給與讀者的啟示：人類的一切智慧都包含在「等待」和「希望」這兩個詞中。