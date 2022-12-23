算力最大的比特幣礦工破產 其股價卻飆漲73%

當人們還在感歎，比特幣挖礦公司 Core Scientific(CORZ-US) 成爲最新一家申請破産的加密產業公司時，投資人很難猜到，第二天這家公司股價盤中卻飆升了創紀錄的 273%，收漲 73%。

這一情況很像露華濃 (Revlon Inc.) 申請破產後的暴漲，當時是傳出有資金準備收購這家公司。

加密貨幣投資公司 CoinShares 數位資産分析師 Matthew Kimmell 表示，也許是因為看到債權人名單和手頭的資産之後，投資者獲得一些信心，押注公司會有一個積極的未來。這不像 FTX 的情況，FTX 在負債類別與資産中的權重很大。

總部位於德州奧斯汀的 Core Scientific，是計算能力最大的比特幣礦工，也是第一家宣布破産的大型公共礦業公司。比特幣礦工在上一輪牛市期間通過債務融資籌集了數十億美元，但由於比特幣價格低迷和電力成本上漲，他們一直難以償還債務。

Core Scientific 破産申請顯示，它擁有 14 億美元的資産和約 13 億美元的負債，這使得該礦工不同於大多數破産的加密公司。

與此同時，美國當局正在對 FTX 上個月的倒閉展開大規模調查，FTX 曾經是世界前兩大的加密貨幣交易所。

Core Scientific 周四 (22 日) 獲批取得 3750 萬美元的貸款，以幫助其處理破産。這家比特幣挖礦公司正在制定一項重組其債務的計畫，這幾乎會抹去所有現有股東。

周四有大約 5.44 億股 Core Scientific 股票易手，比過去 3 個月的日均值高出近 3,000%。但是，與 Hertz Global Holdings 和露華濃情況不同的是，散戶投資者似乎在避開這種狂熱。

即使周四突然反彈，Core Scientific 仍然是 2022 年美國表現最差的股票之一。在年初以每股約 11 美元的價格交易後，這家公司的股價今年迄今已暴跌近 99%，在周三宣布破産後交易價格低至 5 美分。