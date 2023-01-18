房貸利率降至數月低點 美國房貸需求單周大增28%

消費者從假期回來後發現房貸利率處於 9 月以來的最低點，但卻以戲劇性的方式做出回應。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周增加了近 28%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.42% 降至 6.23%；自備 20% 頭款者的點數從 0.73 降至 0.67 支付。

根據 MBA 的調查，利率在 10 月底觸及 7.2% 左右的近期高點，但年底降至 6.58%。一年前 30 年期固定利率的平均利率為 3.64%。

再融資需求漲幅最大，較前周增加 34%，但仍較一年前同周低 81%。 房貸活動的再融資比率從前周的 30.7% 增加到 31.2%。

用於購屋的房貸申請單周增加 25%，但較一年前同周減少 35%。

MBA 資深副總裁兼首席經濟學家法拉堂托尼 (Mike Fratantoni) 表示：「隨著進入春季購屋季節的開始，較低的房貸利率和市場上更多的房屋將有助於首購族的負擔能力。」

然而，市場並沒有看到庫存激增。根據房地產經紀公司 Redfin 的數據，活躍房源數量較一年前增加約 21%。 這主要是因為房屋現在在市場上的停留時間更長，銷量要少得多。新掛牌待售房屋同比下降 22%。