利率降至9月來低點 美國上周房貸再融資需求急增6%

上周房貸利率再次下降，雖然這對提振購屋者需求沒有多大幫助，但確實促使屋主尋求節省每月還款額。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸再融資申請較前周增加了 6%。 然而，成交量仍較一年前同周低 85%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸的平均合約利率從 6.42% 下降到 6.34%；自備 20% 頭款的申貸點數從 0.64 下降到 0.59。

本周購屋房貸申請下降 0.1%，較一年前同期下降 36%。從歷史上看，這是一年中房屋成交最慢的時期，雖然利率低於一個月前，但仍是一年前的 2 倍多。

MBA 首席經濟學家法蘭譚東尼 (Mike Fratantoni) 說，「房產市場的最新數據顯示，由於客流量低，建商正在放緩新建築的步伐，我們預計這種需求疲軟將持續到 2023 年，因為美國可能會進入衰退。」「但是，如果房貸利率像預測的那樣繼續下降，那麼更多買家可能會在今年底前重返市場，因為隨著利率下降和房價成長放緩，負擔能力得到改善。」

但在日本央行改變貨幣政策震驚全球市場後，本周利率開始走高，並在周二 (20 日) 繼續大幅上漲。《Mortgage News Daily》的另一項調查顯示，30 年期固定利率平均上漲 11 個基點。

《Mortgage News Daily》營運長格拉漢 (Matthew Graham) 寫道：「這不是那種可能在短期內對美國利率產生持續影響的事情。」

利率現在比上周四 (15 日) 高出近 25 個基點。