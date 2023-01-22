〈兔年產業景氣前瞻〉網通業再成長 資料中心、光纖擁規格升級利多

網通產業去年繳出亮眼成績，展望今年，業者認為，寬頻已成為基礎建設的一環，網通產業預計今、明兩年能維持成長，而資料中心交換器、光纖 XGSPON 市場則持續受惠規格更新向上。

儘管短期終端需求有所震盪，神準 (3558-TW) 指出，產業趨勢來看預計 2024 年可望保持成長，其中企業級 (大型企業) 資本支出仍處於成長狀態，目前都還在網路建置期，設備也會持續更新、演進。

至於資料中心市況，神準認為，頻寬需求 (規格更新) 仍是關鍵，儘管總體經濟使美國建置延後，但不會因此停滯，預計今年資料中心市場不會進入衰退，雖然成長相對放緩，但仍有一定水準。

相比之下，中國方面網路系統較為封閉，受政策要求，整個網絡都進行更新，預計中國 2024 年資料中心建置將持續成長。

神準看好，未來交換器等通訊設備勢必將結合 5G，若資料中心、邊緣運算交換器今年、明年設備沒有符合 5G 規格，都難在資料中心升級潮中站穩腳步、取得市場。

光纖市場方面，正文 (4906-TW) 認為，今年北美市場展望相對歐洲、日本更樂觀，而產品 XGSPON 則以成為光纖市場為主，可望迎來新一波升級潮。

市場也期待低軌衛星訂單發酵，不過，正文、耀登 (3138-TW) 紛認為，相關市場預計 2024 年才會大量普及，屆時國內低軌衛星設備供應商出貨動能才可望顯著升溫。

