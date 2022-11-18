智邦估明年成長雙位數 400G營收比重上看15%

交換器大廠智邦 (2345-TW) 今 (18) 日召開法說會，執行長馬思睿表示， 整體需求仍穩健，加上 400G 交換器出貨持續提升，明年審慎樂觀看待，可望較今年成長雙位數。

馬思睿表示，預計今年第四季至明年第一季仍有缺料狀況，但透過供應多元化、零件重新設計，預計明年第二季可望會走出缺料陰霾。

交換器方面，馬思睿指出，400G 交換器現階段營收比重已超過雙位數，明年比重可望達 15%，除了超大規模資料中心動能以外，預計明年底、後年企業端需求也將興起，帶動出貨再提升。

智邦今年前三季智慧網卡 (NIC) 也大幅成長，營收比重達 26%，較去年同期成長 78%，馬思睿表示，明年會有新產品推出，看好明年成長可望持續。

智邦前三季交換器營收年增 19%，比重達 58%，網路應用設備 (網卡) 年增 78%，比重 26%，網路接取設備比重 10%、無線網路 2%，其他設備 4%。

智邦今年美洲、亞太市場大幅成長，美洲營收年增 39%，比重達 64%，亞太較去年成長 24%，比重 16%，歐洲年增 10%，比重為 19%，台灣則占 1%。

新產能計畫方面，智邦越南新廠預計明年第一季完工投產，美國爾灣新廠將會聚焦客戶新產品開發，預計下半年完工，竹北新廠則預計 2024 年量產。