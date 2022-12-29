〈正文法說〉訂單能見度達明年Q3 全年營收小幅成長

網通廠正文 (4906-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望後市，董事長陳鴻文表示，受惠網通基建需求穩健，目前訂單能見度已看到明年第三季，全年營收可望較今年小幅成長。

正文表示，儘管歐洲、日本等市場放緩，但北美市場仍正向，北美營收比重高，可望帶動明年營收優於今年；陳鴻文也說，受惠成本下降，獲利也可望同步向上。

正文以「天下大亂、局勢還好」八字訣，說明明年市況。正文認為，儘管消費端放緩，確實影響市場成長，但電信商持續積極建設網路基建，網通設備市場仍可望成長，由於電信客戶營收占比達 7 成，將從中受惠。

市場趨勢方面，正文指出，XGSPON 已成為光纖市場主流，目前正文為國內出貨最多的光纖設備商，10GPON 以上設備比重正持續提高；WiFi 方面，今年主要出貨 Wi-Fi 6/6E 設備，預計明年第一季便開始送樣 Wi-Fi 7 設備，並於第三季開始出貨。

至於低軌道衛星布局，正文表示，目前市場多處於衛星、地面接收站建置，關鍵零組件才能受惠，至於未來大量普及預計 2024 年啟動，正文等低軌衛星設備供應商，出貨動能可望顯著升溫。

正文表示，因應地緣政治變化，近年廠房已啟動全球化佈局，囊括越南、捷克、新竹、中國四大生產基地，近期也規劃在美國或墨西哥設廠，不會缺席去中化商機，將出貨北美製造設備。