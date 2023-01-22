〈兔年產業景氣前瞻〉綠能布局發酵+台電強化電網加持 重電廠今年營收再向上

重電廠近幾年積極切入綠能、儲能相關領域，隨著相關需求看增，布局效益也逐步發酵，加上台電效益十年強化電網韌性計畫加持，可望帶動中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 等重電廠，營收年年穩定成長。

中興電受惠台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計畫加持，去年光來自台電 GIS(氣體絕緣開關設備) 訂單就超過 160 億元，今年來自台電的訂單更已達 180 億元，在手訂單金額共 250 億元。

中興電今年第一季陸續有新產能開出，將貢獻營收，可望帶動今年重電營收至少成長 2 成。中興電並預期，隨著綠能、儲能發展趨勢明確，2025 年前營收、獲利可望逐年成長，並看好營運向上趨勢可延續至 2030 年。

士電受惠產業需求暢旺，先前也宣布啟動擴產計畫，斥資逾十億元資金興建新廠，搶食台電強韌及汰舊計畫及光、充、儲等綠能相關商機。

士電認為，今年內在、外在環境壓力與挑戰大，審慎積極看待，但重電、電裝事業業務持續看增，成長動能來自台電強韌電網計畫、電動汽機車動力系統及拓展重機外銷等，全年營收可望再戰新高。

華城看好，今年營運受惠綠能及能源轉型、台電強韌電網計畫、外銷等三大成長動能，其中在綠能方面，除離岸風電、路上變電站設備外，下半年也將切入風機葉片後機組裝。

另一方面，隨著美國基礎建設投資擴張，華城拿下北美電力公司大筆電力設備訂單，目前在手訂單達一年，對今年營收成長樂觀看待。