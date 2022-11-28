耀登三大動能加持 明年營收雙位數成長 低軌衛星後年量產

射頻天線廠耀登 (3138-TW) 美系筆電大廠訂單今年啟動出貨，公司表示，在筆電、工控、量測設備三大動能帶動下，後市營運樂觀，法人看好，耀登明年營收可望較今年有雙位數成長。另外，耀登低軌衛星佈局逐漸發酵，預計 2024 年地面接收站天線設備將量產出貨。

耀登表示，天線設備去年打進美系筆電大廠，並於今年初開始逐步出貨，儘管短期筆電市況較緩，但公司出貨規模仍將持續提升，越南廠新產能預計明年第二季投產，可望帶動未來兩年出貨逐步增加。

耀登工控客戶近年也積極擴大工控市場，為工控射頻設備添動能；量測設備方面，設備主供電磁波量測，美中貿易戰迄今中國量測市場仍供不應求，目前設備仍有 13-14 個月交期，訂單能見度已達明年底。

法人認為，在美系 NB 天線訂單持續出貨，以及工控需求強勁帶動下，明年耀登射頻天線事業可望較今年成長 3 成，而量測設備持續供不應求，預計需求將成長 2 成。

耀登也持續布局低軌衛星與 O-RAN 商機，公司指出，O-RAN、低軌產品目前多為開發驗證 (NRE) 階段，但客戶皆以量產為目標，預計低軌衛星可望率先發酵，2024 年地面接收站天線設備將開始量產出貨。

耀登主要分為三大業務，射頻天線佔營收比重約 49%，其中，工業用 53%，消費性 (筆電設備) 38%；量測設備 38%，主要出貨無線通訊設備；測試驗證則占 12%。

耀登表示，由於今年進一步出售中國測試業務，明年測試驗證將僅剩 3-5%，預估射頻天線略增至 5 成，其中消費性占比達 5 成，工控約 4 成，量測設備預計 4 成。