〈名人書單〉輕鬆掌握經濟分析三面向 總經專家孫明德推《全球新版圖》

2022 年以來國際局勢丕變，全球經濟飽受俄烏戰爭、通膨飆升、美國升息等各種負面因素干擾，股匯市劇烈動盪，進入 2023 年後，仍籠罩著一片無法看清未來的烏雲，因此，國內知名總經專家─台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，推薦讀者在連假期間閱讀《全球新版圖》，藉由此書，將可更全面性掌握國際經濟情勢的過去、現在與未來。

孫明德表示，一般經濟類型的書籍通常是圍繞著經濟指標高低變化解讀，可謂見樹不見林，而《全球新版圖》則是針對全球能源分布、各國政經情勢，甚至是未來趨勢如電動車、綠能，進行詳細剖析。

孫明德解釋，過去的歷史會造成現在政經局勢的變化，例如美國過往一向是石油採購大國，但自從於 2013 年生產頁岩油後，使美國和中東政經關係發生改變，日前中國國家主席習近平訪問中東國家，也表態希望以人民幣結算石油買賣。讀者藉由此書，將更了解各種經濟事件發展的來龍去脈。

而此書尤其闡明美國、俄羅斯、中國和中東等主要國家的經濟情勢，以及國際局勢的變化，甚至涵蓋未來產業趨勢，如電動車、再生綠能和淨零碳排等。

孫明德強調，總體經濟分析主要看三個面向─過去的重複、現在的相關、未來的假設，此書對此三大主軸有深入解釋。

除了一般民眾，孫明德建議企業主也可藉此書，更全面性了解全球政經局勢的發展，較不容易因短期數據變化而迷惑。