報告：全球航空客運量有望在今年6月份重回疫情前水準

飛機租賃公司 Avolon 在週一 (16 日) 發布的報告中預估，隨著中國重新開放，全球航空客運量有望在今年 6 月份重回疫情前的水準。不過，與此同時，新飛機短缺恐將影響產業的復甦。

報告中稱，在去年歐洲和北美地區經濟活動重啟，使客運量恢復了 70%，而亞洲有望在今年推動增長，主要受惠於中國近期的重新開放。報告指出，如今全球航空運能每新增 2 個座位，就有 1 個來自亞洲。

在 2020 年和 2021 年，航空業合計虧損 1800 億美元，不過，運能恢復促使該產業在去年幾乎轉虧為盈。專家預計，航空業 2023 年將實現淨利 47 億美元。

Avolon 預估航空業的空運量在今年仍將較 2019 年疫情前的水準低 25%，但隨著航空公司定價能力增加，提高了票價，營收有望僅較 2019 年低 13%。旅遊需求不再是阻礙該產業復甦的主因，而是飛機的運能。

由於先前疫情爆發導致 2,400 架原定的飛機製造計劃未能實現，導致飛機短缺問題嚴重。在交通流量反彈之際，新飛機的不足加劇了供應緊張。

Jefferies 預估目前的飛機積壓訂單約達 12,720 架，供應鏈限制意味著這些飛機可能要等到幾年之後才能順利交付。

航空界傳奇人物、Air Lease 創辦人 Steve Udvar-Hazy 指出，過去 2 年的飛機交付都存在延誤情況。

他說：「沒有一架飛機是按時交付的，無論是 737 Max、787 還是 A330、A350，最糟糕的是 A321neo，把合約交付月份和實際交付月份去做比較，延誤時間長達六到七個月，這是供應鏈問題、成長過快和勞動力短缺所造成的結果。」