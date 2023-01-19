〈能源盤後〉原油盤中登12月初以來高點 唯Fed鷹派評論後轉向收低

原油期貨價格周三 (18 日) 收低，WTI 原油期貨價格 9 個交易日來首見下跌。

由於市場預期中國經濟重啟將令能源需求更加強勁，國際能源署 (IEA) 提高對 2023 年原油需求增長的預測，大宗商品盤中價格已攀升至 12 月初以來最高水準。

然而，在美國聯準會 (Fed) 官員言論再次引發升息的不確定性後，美國經濟前景的不確定性也隨之提升，油價應聲轉跌。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 0.9%，收在每桶 79.48 美元，為 9 個交易日來首次收低，但盤中高點達 82.38 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.1%，收在每桶 84.98 美元，盤中高點達 87.85 美元。

根據 FactSet，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨今日均觸及 12 月 5 日以來最高盤中水準。

2 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.9%，收在每加侖 2.5235 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收在每加侖 3.263 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.7%，收在每百萬 Btu 3.311 美元，完全吐回周二收高的 4.9% 漲幅，並創 2021 年 6 月 22 日以來最近月期貨的最低收盤價。

市場推動力

受中國能源需求增加的預期提振，油價在周三交易日大部分時間走高。然而，Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，在聖路易斯 Fed 總裁 James Bullard 發表評論後，油價走低。

Bullard 表示，儘管美國通膨數據降溫，且零售銷售疲軟，但 Fed 仍需要迅速行動，拉升基準利率至 5% 以上。

Flynn 認為，Bullard 的評論「引發市場擔憂 Fed 恐再次升息 50 個基點」，這為美元提供支撐，進而對石油等以美元計價的大宗商品價格構成壓力。

交易者一直擔心，美國大幅升息恐導致經濟衰退和能源需求下降。

周三稍早，IEA 將其對今年石油需求增長的預測上調近 20 萬桶 / 日，達每日 190 萬桶。需求預期提升意味著 IEA 現在預期今年石油總需求達每日 1.017 億桶，遠高於新冠疫情大流行前的水準，並創歷史新高。

市場認為，中國過去嚴格的防疫政策限制了到 12 月之前的原油需求，但中國政策迅速轉向後，令市場對需求前景持樂觀態度，有助於提振新一年的原油需求。

IEA 將其對中國需求的預測上調 10 萬桶 / 日，至每日 1590 萬桶。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示：「“中國消費引擎的回歸對石油市場前景來說意義重大。工業引擎正加速運作，消耗大量石油產品，而加油站的消費者很快也將趕上。」

「至關重要的是，家庭累積的儲蓄相當巨大，且過去三年來迅速增長，最終，當中國消費者開始消費時，這將推高油價。」

ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，中國的產出數據顯示，煉油廠 12 月每日處理約 1417 萬桶原油，低於 11 月每日處理的 1469 萬桶量，但較去年同期增加 2%。2022 年全年平均 1357 萬桶 / 日，較前一年下降近 4%。

「國內需求疲軟且成品油出口配額較低，拖累了整個 2022 年的煉油廠運作，但今年煉油廠運作應會復甦，因為中國重啟後石油需求預計上升，且以及中國當局釋出更多成品油出口配額。」

美國周一因因馬丁路德金紀念日而放假，美國能源資訊署 (EIA) 將較以往延遲一日發布上周石油供應數據。

EIA 上周報告顯示，1 月 6 日止的一周，商業原油庫存增加 1900 萬桶，創下有記錄以來第三大增量。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告寫道：「交易者押注該數據偏向短期異常，是由於 12 月下旬極端冬季天氣導致貿易中斷，以及煉油廠活動暫時下降所致。」