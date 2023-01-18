荷蘭首相：關於對中晶片禁令的討論已取得進展

荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 周二 (17 日) 表示，和美國在對中國晶片出口限制方面的討論已取得逐步進展。

呂特周二赴白宮與美國總統拜登 (Joe Biden) 會面，討論對中半導體出口限制和烏克蘭軍援等議題，他在會面結束後受訪時稱，和美國的合作將一步步取得良好成果。

呂特沒有透露本次與拜登會面的討論細節，但他表示，西方國家不應失去在半導體技術方面的領先地位，先進晶片也不應該用於軍事目的。

會談開始前，拜登表示，兩國均致力於維護自由開放的印太地區，以應對中國的挑戰

不過，就在呂特訪美前夕，荷蘭貿易部長施賴內馬赫 (Liesje Schreinemacher) 重申，正在和歐洲和亞洲盟國進行協商，不會草率跟進美國在 10 月推出的對中晶片出口限制。

荷蘭是半導體主要設備商艾司摩爾 (ASML) 的總部所在地，2021 年中國市場占其總銷售額達 15%，若荷蘭採納美國對中國的出口限制，可能會對 ASML 銷售額產生約 20 億歐元 (約 22 億美元) 的影響。

ASML 執行長溫彼得 (Peter Wennink) 試圖淡化美國出口管制新規對公司銷售的影響。他在去年 10 月時表示，初步評估顯示美國新制不會改變 ASML 出口光刻設備的規則，預估對 2023 年整體出貨計畫的直接影響有限。