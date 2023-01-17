荷貿易部長表態 不會輕易接受美國輸中晶片技術出口新限制

荷蘭貿易部長 Liesje Schreinemacher 表示，不會輕易接受美國的輸中晶片技術出口新限制，且正在與歐亞盟友協商。

路透報導，Schreinemacher 周日（15 日）在電視節目《Buitenhof》上發提出上述發言。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）將於周二訪美，預料他將與美國總統拜登討論輸中晶片技術出口政策。

Schreinemacher 說：「我們和美方談了很久，但他們在去年 10 月提出新規定，改變了競爭環境。你不能說因為他們已經向我們施壓兩年，現在我們必須簽字同意，我們不會。」

Schreinemacher 並表示，荷蘭也在與日本、南韓、台灣、德國、法國等國磋商。她說，德國有經濟利益，原因是德國是荷蘭半導體設備業巨擘 ASML 的關鍵供應商，並認為如果荷蘭把特定技術列入出口管制清單，其他國家也會跟進。

近年來，華府為壓制中國，多次要求盟國限制光刻機等高科技產品出口。ASML 是晶片產業大咖，因此成為美國政府重點關切的對象，該公司占全球光刻機市場的比率超過 60%。

在美方施壓下，荷蘭政府自 2019 年起禁止 ASML 向中國出口最先進極紫外光（EUV）機台，不過 ASML 仍可銷售上一代深紫外光（DUV）機台。

然而，美國希望進一步打壓中國晶片行業，把 DUV 也納入禁售範圍。自去年 7 月以來，美方一直向荷蘭施壓，要求擴大輸中光刻機禁售範疇。

去年 10 月，美國擴大對中國晶片行業的限制範圍，美國晶片製造商出口用於先進人工智慧（AI）運算和超級電腦晶片時，須獲美國商務部許可。美國貿易官員當時表示，預料荷蘭和日本很快也會採取類似措施。

ASML 曾說，美國政府的規定可能會影響約 5% 銷售額。ASML 財報顯示，中國是其全球第三大市場，該公司 2021 年在中國的銷售額超過 20 億歐元，占總銷售額的比重為 16%。