〈紐約匯市〉市場聚焦日銀決策 日元兌美元上揚

美元指數周二 (17 日) 在震盪交易中小幅上揚，日元兌美元匯價走強，市場焦點集中在周三 (18 日) 結束的日本央行 (日銀) 政策會議，投資人將觀察日銀是否結束殖利率曲線控制 (YCC) 政策，為更緊縮的政策立場做準備。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小升 0.18%，至 102.39。

FOREX.com 資深市場分析師 Joe Perry 表示，美國通膨正朝著正確的方向發展，因此升息 1 碼的預期已被消化，在那之後，市場進入觀望狀態，直到認為 Fed 將降息，美元才會走軟。

事實上，周二數據確實顯示通膨正在放緩。紐約聯準銀行公布 1 月製造業指數暴跌至 - 32.9，是 2020 年中旬以來最低，原因是訂單銳減、就業增長停滯和平均工時縮短。

日元兌美元升逾 0.3%，至 128.18 日元兌 1 美元。對日銀調整政策立場的預期，過去幾周推高日元匯價，自 1 月 6 日以來，日元兌美元已升值近 5%。

與此同時，英鎊漲逾 0.7% 至 1.2281 美元，盤中再觸五周高點。經濟數據顯示，排除疫情高峰期，英國去年底薪資增幅再刷逾 20 年新高，再為英國央行增添升息壓力。

不過，市場仍將關注焦點放在日本央行的行動。考量到日本 10 年期公債殖利率已突破日銀設立的 0.5% 上限，近期對日銀調整甚至結束殖利率曲線控制 (YCC) 政策的臆測不斷升溫。

在結束為期兩天會議後，日銀將在周三 (18 日) 做出決策，隨著交易員為央行另一次重大政策調整做準備，美元兌日元隔夜隱含波動率周二 (17 日) 一度飆至 2008 年 11 月以來最高水平。

一旦日銀政策出現轉變，影響將擴及全球，除了刺激日元升值之外，還將推高全球債券殖利率；若日銀按兵不動，美元兌日元料將走高，因投資人將進行空頭回補。

外匯諮詢公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「市場如坐針氈，想看日銀是否能控制住這一切，成功的話，美元兌日元將邁向 126 日元，但我預期日銀將按兵不動，並在給出同樣的警示後繼續等待。」

歐元貶近 0.3% 至 1.0789 美元，延續連日貶勢。彭博報導認為，雖然歐洲央行 (ECB) 仍有可能在 2 月升息 2 碼，但在 3 月升息 1 碼的前景正在獲得支持。

澳幣和紐元雙雙走強，澳幣兌美元升 0.5% 至 0.6986 美元，紐元兌美元升 0.8% 至 0.6430 美元。

加幣小漲 0.15%，至 1.3385 加幣兌 1 美元。由於天然氣價格下跌，加拿大公布 12 月通膨率降幅高於預期，但按月來看，核心通膨率幾乎沒變，因此市場預估加拿大央行本月將繼續升息。

道明證券 (TD Securities) 首席加拿大策略師 Andrew Kelvin 說，核心通膨指標確實說明了經濟存在過量需求，潛在通膨壓力依舊廣泛。考量到這一點，他預期加拿大央行本月稍晚將升息 1 碼，而非央行先前主張的維持利率不變。

截至台灣時間周三 (18 日) 約 6:00 價格: