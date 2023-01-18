〈美股盤後〉高盛財報遜預期 道瓊收黑逾390點 終結連四紅

高盛創 10 年來最嚴重的第四季獲利銳減，金融股低迷不振，道瓊指數週二 (17 日) 收黑超 390 點，創一個月來最大跌幅，終結連續四個交易日升勢。

不過，短期美債殖利率下滑，資金行情追捧科技股，其他指數多平盤上下遊走，標準普爾 500 指數微跌 0.2%。費城半導體指數微升 0.24%，那斯達克指數收紅 0.14%，連續七個交易日走升。

新出爐數據顯示，美國紐約州製造業指數 1 月暴跌至 -32.9，創 2020 年 5 月以來的最低，遠低於市場預期，主因是訂單大幅下滑和就業增長停滯。

而美國銀行發布全球基金經理最新調查顯示，基金經理 1 月對美股的部位大減，39% 基金經理減持美股比例創 2005 年 10 月以來最高。

市場研調機構 Susquehanna Financial Group 研究發現，晶片短缺問題正迅速緩解，晶片交期平均約為 24 週，較去年 5 月的紀錄高點縮短三週。分析師 Christopher Rolland 認為，晶片供應衝擊最糟的情況已經過去。

政經方面，美中兩國正試圖緩和經貿關係，美國財政部長葉倫週三將與中國國務院副總理劉鶴在瑞士舉行實體會談，還有消息指出美國國務卿布林肯將於 2 月 5 日至 6 日訪問中國。

美國與歐盟簽署美歐關稅配額協議，美國將能在英國脫歐後，保留美國各種農產品進入歐盟市場的機會。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.67 億例，死亡數突破 672 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 7 大板塊收黑，材料、通訊服務和工業領跌，資訊科技板塊表現最佳。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.90%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.47%；Meta (META-US) 下跌 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.11%。

道瓊成分股以高盛領跌。高盛 (GS-US) 大跌 6.44%；旅行家 (TRV-US) 下跌 4.6%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.41%；3M (MMM-US) 下跌 2.25%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.94%。

費半成分股互有消長。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.75%；AMD (AMD-US) 上漲 0.83%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.51%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.02%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.69%；高通 (QCOM-US) 漲 0.033%；美光 (MU-US) 跌 0.14%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.50%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走升 0.88% 至每股 135.94 美元。蘋果無預警發表新品 M2 Pro 及 M2 Max 版本的 MacBook Pro，新品設計上較前一代並沒什麼改變，主要是透過新的處理器實現更強的效能和續航力，台灣售價新台幣 6 萬 4900 元起，但上市時間未定。

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.43% 至每股 131.49 美元。特斯拉北美地區、中國、日本和南韓展開大降價，導致部分門市訂單銷量提升近 500%

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.47% 至每股 240.35 美元。消息人士稱，微軟公司正在考慮裁員約 5%，即約 11,000 個職位。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 跌 1.56% 至每股 115.19 美元。《華爾街日報》報導，「迷因股天王」、GameStop 董事長 Ryan Cohen 持有價值數億美元的中國電商巨擘阿里巴巴股票，並私下力促阿里巴巴擴大庫藏股。

高盛和摩根士丹利財報和股價兩樣情，高盛 (GS-US) 大跌 6.44% 至每股 349.92 美元。發布優於預期的財報後，摩根士丹利 (MS-US) 大漲 5.91% 至每股 97.08 美元，2022 年 11 月 10 日以來最佳單日表現。

高盛於 17 日美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於投資銀行和資產管理業務營收大幅下滑、平台解決方案部門虧損、信貸損失準備金飆升，營收、獲利均不及分析師預期。

摩根士丹利第四季營收年降 12.41% 至 127 億美元，優於市場預期，股票和固定收益業務表現強勁。

經濟數據

美國 1 月紐約州製造業指數報 -32.9，預期 -9，前值 -11.2

華爾街分析

EY-Parthenon 首席經濟學家 Greg Daco 表示：「雖然美國服務業活動依然強勁，但在抵押貸款利率上升影響之下，房地產業正在下滑，製造業活動也在停滯，更廣泛的經濟低迷可能即將到來。」

Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 提到：「高盛和摩根士丹利財報來看，良好的管理和落後的管理之間的差異是巨大的。」

Murphy & Sylvest Wealth Management 高級財富經理兼市場策略師 Paul Nolte 研判：「財報季將於本週全面展開，關注焦點將是就業、薪資、通膨和企業獲利。今年的預期是經濟增長將出現小幅下滑，這不會對企業利潤造成多大影響。接下來幾週將是對這一論點的良好檢驗。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主