亞幣周一多數上漲 日元升至7個多月高點

多數亞洲貨幣周一 (16 日) 兌美元走高，主要是受聯準會升息幅度較小前景的鼓舞，而對日本央行再次採取強硬措施的猜測，則推動日元升至 7 個多月高位。

日元兌美元匯率周一上漲 0.4% 至 127.32，為去年 5 月底以來新高。自從日本央行在 12 月的會議上，出人意料外擴大其允許債券值利率的交易區間以來，日元一路反彈。

基於日本通膨率來到 40 年高點附近，市場猜測，本周稍晚的政策會議上，日本央行可能有進一步鷹派轉向的訊息。周一公布的 12 月份 PPI 數據漲幅超過預期，而 11 月份的數據也被上修。

日元走強也為美元指數帶來壓力，美元指數下降約 0.3% 至七個月新低。美元最近幾周受到美國通膨放緩跡象的打擊，人們普遍預計這將促使聯準會放慢升息步伐。

亞洲貨幣因這一前景而上漲，東南亞的高風險貨幣周一表現最好，印尼盾和菲律賓披索分別上漲 0.8% 和 0.6%。

澳元兌美元匯率上漲 0.5% ，並在 5 個月內首次突破 0.7 的水位，因為澳洲的高通膨也刺激了人們對澳洲央行今年將繼續升息的押注。

人民幣上漲 0.1%，此前中國人民銀行維持中期貸款利率不變，在去年 12 月放棄動態清零政策之後，市場仍為中國經濟的最終復甦做準備。