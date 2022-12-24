馬斯克承諾沒有用 特斯拉創2020年3月來最長連跌紀錄

特斯拉執行長馬斯克承諾未來 2 年內不再出售持股後，華爾街分析師紛紛發布看空特斯拉報告，特斯拉週五 (23 日) 續跌超 1.76%，遭遇自新冠疫情 (2020 年 3 月份) 開始以來最長的連跌紀錄。

為購入推特、填補資金缺口等狀況，馬斯克 2022 年以來出售價值將近 400 億美元的特斯拉股票，馬斯克週四公開承諾，至少未來 18 至 24 個月內將不再出售任何特斯拉股票，試圖安撫特斯拉股東的不安。

然而，投資人並不為此埋單，馬斯克早在今年 4 月份就曾經有類似承諾，但後續還是賣出了 150 億美元的特斯拉股票。

華爾街分析師紛紛發布看空特斯拉報告，特斯拉週五 (23 日) 續跌超 1.76% (圖片：AFP)

此外，特斯拉最樂觀大多頭也對特斯拉後市感到憂心忡忡。Wedbush 分析師 Dan Ives 週五一口氣將特斯拉目標價下修 30% 至每股 175 美元，但 Ives 重申自 2021 年 4 月以來對特斯拉的「跑贏大盤」評級。

Ives 在最新報告中寫道：「特斯拉自 2018 年以來經歷灰姑娘需求般的環境，特斯拉將於 2023 年面臨嚴重的總體經濟和電動汽車競爭逆風，這些這些逆風開始在美國和中國出現。」

Ives 認為：「基於較高的庫存、最近特斯拉電動汽車降價和中國整體生產放緩，特斯拉第四季財報可能低於華爾街預估，2023 年需求將更加疲軟。」

Ives 警告：「從特斯拉的領導層面來看，馬斯克入主推特，被視為『在方向盤上睡覺』，無法引導特斯拉度過這些逆風，而特斯拉投資人正需要一位執行長來應對這場巨大風暴。」

Ives 預期特斯拉第四季交車數量可能介於 41 萬輛與 41.5 萬輛，低於其原先估計的 45 萬輛，也低於 FactSet 共識的 42.9 萬輛。

特斯拉大空頭、投資研究公司 GLJ Research 負責人 Gordon Johnson 週五也不改一貫的立場，認為特斯拉明年還將跌跌不休，跌幅可能高達 80%。

眾多多項利空消息衝擊，特斯拉 (TSLA-US) 週五續跌 1.76% 至每股 123.15 美元，延續第六個交易日頹勢，創 2020 年 3 月份以來最長跌紀錄，特斯拉本週累跌 18%，今年迄今累計跌幅近 70%。