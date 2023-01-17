新手學美股：ETF投資從美股版0050開始，三檔追蹤美股大盤ETF介紹！

一、美股大盤：S&P 500 指數

標普 500 指數是涵蓋了美股兩大市場，從 NASDAQ、NYSE 兩大交易所中，選出市值前 500 大企業，其中 NYSE 為全球最大的的交易所，NASDAQ 是全球科技公司聚集上市的交易所、也是世界第二大交易所；前五大成分股為：蘋果、微軟、亞馬遜、波克夏、谷哥，這些你我耳熟能詳的公司，美股投資比你想像中的更貼近生活！(延伸推薦閱讀：NASDAQ、S&P 500 指數是什麼？)

二、成立最悠久的美股大盤 ETF：SPY

SPY 這檔追蹤標普 500 指數的 ETF 成立時間長達 30 年 (1993 年成立)，配息頻率為季配，通常每年 3、6、9、12 月份發放股利，一次買進全美 500 大知名品牌企業；成立至今年化報酬率達 9.5%。

另外兩檔同樣追蹤標普 500 指數的 ETF 為 IVV 與 VOO，這兩檔的管理費相較 SPY 低、同為 0.03%，因此規模迅速追上 SPY，目前這三檔都佔據全球規模前六大 ETF，而 SPY 因歷史悠久，儘管手續費最貴，規模仍維持。

標普 500 指數持股比重，最高產業為資訊科技，比重第二高為醫療保健，其次為金融與非必需消費品，佔比為 25.7%、15.8%、11.7%、9.8%，產業分散較為多元，是一大特色；而 SPY、VOO、IVV 雖然皆追蹤同一個指數，但複製指數的方式不一樣，SPY 與 VOO 為完全複製法，也就持股與指數一模一樣；IVV 為最佳複製法，不是 100% 複製指數，而是複製其中一部分，但 3 者報酬仍非常接近。(延伸推薦閱讀：SPY、VOO、IVV 超級比一比)

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