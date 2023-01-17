逾7成CEOs對未來一年經濟前景沒信心 金融海嘯以來最悲觀

根據 PwC 資誠發布的《第 26 屆全球企業領袖調查報告》調查發現，73% 的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年 15% 大幅增加，是金融海嘯後、12 年來對經濟前景最為悲觀的一年。

儘管有疫情干擾，但根據 PwC 先前發布的調查報告，在 2021 年、2022 年期間，超過 7 成的全球 CEOs 對未來一年經濟成長感到樂觀，僅約 15% 的 CEOs 較為悲觀。

有別於前兩年樂觀態度，今 (2023) 年局勢反轉，僅 18% 的 CEOs 認為未來一年的經濟成長將會改善，但高達 73% 的全球 CEOs 則不看好未來一年的景氣，其比重創 12 年來新高。

調查指出，近 40% 的 CEOs 認為，企業如果持續固守現狀，組織恐怕在 10 年內在經濟上將難以存續；此外，CEOs 對自身企業成長的信心較去 (2022) 年下降 26%，創 2008 年金融危機以來的最大降幅。

受訪的 CEOs 認為，未來 10 年產業的獲利能力面臨多重挑戰，56% 認為「瞬息萬變的客戶需求 / 喜好」將影響獲利能力，其次則是法規修改 (53%)、勞動力 / 人才短缺 (52%) 和科技帶來的顛覆性衝擊 (49%)。

在關切議題部分，過去一年 CEOs 主要聚焦網路及健康威脅是，而今年 CEOs 最擔憂的則是經濟衰退的影響，調查發現，不論未一年或未來五年，通貨膨脹 (40%) 和總體經濟的不穩定 (31%) 都是 CEOs 認為的主要風險，25% 的 CEOs 也認為在財務上面臨地緣政治衝突的威脅，至於網路威脅 (20%) 和氣候變遷 (14%) 的威脅程度則相對較低。

調查發現，應對當前的經濟情勢，CEOs 正在尋求削減成本和刺激收入成長的方法，52%CEOs 選擇降低營運成本，51% 的 CEOs 則是提高售價，48% 的 CEOs 透過產品和服務的多樣化來達成目標。

儘管營運挑戰嚴峻，但 60% 的受訪者表示，不打算在未來一年內裁員，絕大多數 (80%) 的 CEOs 不打算降低員工薪酬，以留住人才和降低勞動力流失率。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，動盪的經濟、高通膨和地緣政治衝突，導致 CEOs 的悲觀情緒創下 10 多年來新高，這也讓全球 CEOs 重新評估企業的營運模式並削減成本；儘管存在這些壓力，CEOs 仍繼續將員工放在首位，因為他們希望在「大離職潮」之後可以留住人才。