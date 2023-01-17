〈群創太陽能併網〉首個自發自用企業 今年拚再建40MW提前達用電大戶目標

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (17) 日舉行太陽能併聯啟動儀式，旗下台南二廠、三廠共設置裝置容量達 6MW 的太陽能在今日正式併網台電，預計年發電量將達 788 萬度，成為用電大戶綠電政策實施以來，首家以廠房屋頂設置太陽能發電設備，且率先併網的科技大廠。

群創總經理楊柱祥說，群創今年規劃還有 40MW 的太陽能裝置容量將發包建置，力拚提前三年達成政府 2025 年用電大戶條款，建置 10% 電力契約容量的綠電自發自用，而群創約需設置容量總共達 48MW。

國科會南科管理局長蘇振綱透露，群創累計至去年底，在南科園區太陽光電設置量已達 8MW，居南科太陽光電設置量之冠，估今年將再完成設置 6MW 太陽光電量，據悉，若再加計樹谷園區，群創去年約完成 10MW 建置量，在此之前，群創也參與地方自治低碳方案，過去就已完成約 18MW 太陽能容量建置，但並非自發自用。

針對今年度計畫再建置 40MW 的太陽光電裝置容量，楊柱祥說，相關建置工程都已陸續發包出去，希望能在今、明兩年完成併網，也透露下個月也有一個廠區的裝置將進入併聯，此外，群創每年在 ESG 領域的資本支出投入約落在 8-10 億元上下。

今年也是群創邁入第 20 個年頭，董事長洪進揚致詞時指出，群創近年積極進行能源轉型，克服高科技製造業者擔心無塵室屋頂建置光電的風險，在安全、耐候、高效等面向皆採用高規格設計，今日台南二、三廠提早併網達標，未來將在其他廠區規劃佈建，持續邁向 2030 年 RE20 的綠色承諾。

行政院副院長沈榮津今日也親自南下出席併網活動，沈榮津說，感謝群創率先響應政府能源轉型政策，在能源轉型上，政府目標 2025 年太陽光電裝置量達 25GW。