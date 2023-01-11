WEF達沃斯調查：生活成本危機是全球最大近期風險

世界經濟論壇 (WEF) 的年度全球風險報告強調，生活成本危機是當今世界面臨的最大短期風險，而氣候變遷則是最大的長期威脅。

該報告過去 17 年都在達沃斯峰會之前發布，綜合私營和公共部門約 1200 名人士的觀點。

今年的版本由專業服務公司 Marsh McLennan 和蘇黎世保險集團聯合製作。報告指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭和新冠疫情導致能源危機、糧食短缺和通貨膨脹，是最緊迫的全球問題。

達信 (Marsh) 歐洲大陸風險管理負責人克林特 (Carolina Klint) 表示，「這些都是感覺很新鮮，但同時又非常熟悉的東西。」「因此，我們看到一些早期風險重現；過去我們認為已適當解決的東西，現在又重回風險地圖上。」

她說，生活成本危機對弱勢群體的影響「非常難以接受」，「各國政府現在正努力減輕這種影響，同時也在努力防止不斷上升的通貨膨脹和償還歷史紀錄的債務負擔。」

報告指出，世界必須在未來 10 年更有效地合作緩解和適應氣候變遷，以避免「生態崩潰」和全球持續暖化。

它補充說，隨著社會挑戰、環境和安全風險同步上揚，未來幾年各國政府將面臨「權衡取捨」。

被提及最多的兩年近期風險包括自然災害、地緣經濟對抗、社會凝聚力的削弱、廣泛的網絡犯罪、大規模的非自願移民和自然資源危機，以及氣候變遷。

網絡犯罪和移民也是長期風險，但與氣候相關的問題位居前四。清單上沒有生活費用。