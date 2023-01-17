〈焦點股〉5大電商股喜迎年假商機 富邦媒站上8字頭

農曆春節將至，民眾採購年菜、伴手禮和居家清潔相關動能強勁，再加上行政院拍板農曆年後將普發 6000 元予全民，因此，儘管今 (17) 日是虎年封關日，電商股仍受不少買盤青睞，成為過股過年的熱門族群，其中，電商股王富邦媒 (8454-TW) 一度大漲逾半根停板，收復 800 元整數關卡，創去年 8 月中旬以來新高，美而快 (5321-TW) 更大漲超過 8%。

除了富邦媒、美而快領漲，網家 (8044-TW) 和 91APP*-KY(6741-TW) 一度漲逾 2.5%，東森 (2614-TW) 也穩在紅盤上。

由於疫情趨緩，內需消費力較去年同期表現更熱絡，富邦媒強打春節不打烊，在年節期間只要標示春節不打烊的商品均可照常出貨，希望透過密集的物流布局，方便消費者一站購足。

網家則指出，站上近一周清潔家電銷量年增 60%，掃除用具買氣也持續增溫，對比上周業績增加 40%，而線上開運點燈也年增雙位數。

另一方面，網家分析 PChome 24h 購物站上訂單發現，今年消費者以多功能清潔家電為選購重點，尤其擁有自動洗拖布功能的掃地機器人成近日銷售黑馬；同時，PChome 24 購物站上桌遊業績穩定成長，年增 20%。

而服飾電商業者美而快則是擬定今年持續採 OMO 虛實整合策略，除了線上布局，也將陸續開出 300-500 坪數的小型複合式商場，目標至年底總實體店數達 6 個，以維持每年合併營收達雙位數的目標。