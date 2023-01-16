聯發科2/3舉辦法說會 市場聚焦六議題

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日公告，將在 2 月 3 日召開法說會，除公布去年第四季財報，市場也關注六大重點，包括智慧型手機市況、價格競爭策略、3 奈米採用進度、上半年與全年看法、現金股利，以及新事業佈局。

近來隨著中國 5G 智慧型手機滲透率達高原期，加上當地解封後需求不如預期，手機整體供應鏈庫存水位也維持高檔，中國品牌廠為去化庫存，對 SOC 拉貨力道也保守，更引發市場對聯發科與高通 (QCOM-US) 價格戰的疑慮。

市場先前傳出，高通已針對中低階舊款晶片調降售價，幅度達 1 成，聯發科也在後續跟進，幅度與高通相似，藉此提高品牌廠拉貨誘因，但由於台積電今年起調漲晶圓代工價格 6%，在售價下滑、成本上揚下，聯發科與高通的毛利率也遭侵蝕。

尤其台積電 3 奈米製程報價動輒 2 萬美元，高於 5 奈米約 25%，儘管單片晶圓可切割成的晶片數量增加，但整體造價仍相當昂貴，也讓聯發科等業者思慮再三，市場也高度關注聯發科採用 3 奈米製程的意願。

另外，聯發科近來積極投入新事業，包括元宇宙、車用、ASIC 等應用，期望進一步降低營收高度集中風險，加上今年全球經濟展望低迷，市場也期待聯發科在新事業布局有新進展。