線下布局再下一城！東森購物拿下北車K區經營權

東森購物拿下台北車站K區地下街經營權。(圖：東森購物提供)
東森購物拿下台北車站K區地下街經營權。(圖：東森購物提供)

東森 (2614-TW) 轉投資金雞母東森購物繼日前首度推出實體據點「東森廣場」後，今 (16) 日再宣布，拿下原本由誠品經營的台北車站 K 區地下街經營權，將於 4 月起營運。

東森購物說明，除既有美食廠商外，K 區地下街將強化更多複合功能，例如，提供年輕同學展現青春活力的空間 ，並將評估提供外籍移工固定聚會的友善空間。

台北車站 K 區空間共 5000 坪，每年平均有 4000 萬人次進出，疫情前一年營收 6 億元，疫情三年期間平均一年營收 4 億元。

東森購物表示，20 多年來會員滿意度維持在 90% 以上 ，接下來在台北車站 K 區仍將秉持提供會員更多更便利更好服務原則，後續也將積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場，以及高速公路休息站等營運機會。

東森集團日前宣布旗下各企業年終獎最高 5 個月，其中，東森購物年終 5 個月最高，東森國際最高可領 4.8 個月年終，東森新媒體 ETtoday 新聞雲最高 3 個月，東森寵物最高 2.5 個月，東森自然美含直營 SPA 店、東森消費聯盟、東森房屋和分眾傳媒最高 2 個月。

展望後市，東森集團總裁王令麟表示，無論是家外媒體、分眾、東森廣場，均看到營運好成績，今年期許東森集團三個字─「變! 變! 變!」，將邁向線下，做出領先市場的各種 OMO 商模。

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