〈CES大展〉聯發科首發表Wi-Fi 7生態系 11位大咖夥伴力挺

聯發科 (2454-TW) 今 (6) 日在 CES 2023 首度展示完整的 Wi-Fi 7 全球生態系統，包括家用閘道器、Mesh 路由器、智慧電視、串流媒體設備、智慧手機、平板與筆電等，11 位供應鏈夥伴也全力支持，包括超微 (AMD-US)、聯想、華碩(2357-TW) 等。

聯發科 Wi-Fi 7 無線連網解決方案採用 6 奈米製程，與其他解決方案相比，功耗減少 50%，MLO 切換延遲也大幅降低，成果勝出同業 100 倍以上，4T5R 多天線技術和五頻組網讓聯發科 Wi-Fi 7 無線連網解決方案的訊號涵蓋範圍更廣、容量更大，可支援更多裝置連網。

聯發科指出，Wi-F i7 性能強大，支援 320MHz 頻寬和 4096-QAM 訊號調變技術，大幅提升使用者體驗，且受惠單晶片多重連結模式 (MLO)，Wi-Fi 7 能夠聚合多個通道，緩解網路擁塞環境下的鏈路中斷問題，提供更高速、穩定、可靠的連網體驗。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，公司去年率先展示全球最新的 Wi-Fi 7 技術，今年聯發科在構建更完整的產品生態系統取得巨大進展，現場展示的眾多無縫連網終端設備。

AMD 全球副總裁兼 OEM 客戶部運算業務總經理 Jason Banta 表示，公司很高興與聯發科合作最新的 Wi-Fi 7 技術，尤其高速、可靠的無線連網對使用者至關重要，搭載聯發科無線連網技術的 AMD Ryzen 處理器將締造出眾的使用者體驗。