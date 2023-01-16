投資人過年關注：美股財報周開始、連假需要注意哪些數據呢？！

一、過年期間重要事件

本月剛公布的通膨報告，符合預期也有月減的趨勢，這讓通膨疑慮逐漸下降，FED 官員的態度也更為和緩，雖然依然不考慮降息也確實繼續堅持起碼要升破 5%，但也認同今年主要是觀察數據，在維持高檔利率的情況下調控市場。軟著陸的機率也持續上升中。

從本周開始的台灣過年，會一路放到 1/30 號才開市。而過年當週也是美國一月最後的公布期；開紅盤當週則是 2/1 開始的就業數據 (JOLTs 職缺、小非農) 以及 2/2 開始的美國 FED、英國央行、歐洲央行的利率決策會議。(延伸閱讀：JOLTS 是什麼？可以預測景氣衰退嗎？)

二、過年期間美股財報資訊整理

目前市場已經形成一個基本共識，也就是上半年落底，下半年反彈，今年頂多只是輕微衰退，然後通膨議題結束，各個央行繼續升息的幅度有限。

有關於財報也都一致認為會衰退，無論是哪家公司，2023 年 Q1 季減的可能性都很高；最早開法說會的台積電也確實證實這個觀點，雖然他們 2022 年 Q4 表現優於預期，毛利率更是創歷史紀錄來到了 62.2%，但他們也預估 2023 年 Q1 應該有雙位數的衰退。

那接下來有哪些重點美股會開始公告財報呢？(延伸閱讀：年節完整行事曆＆重要美股財報預估)

■1/17 高盛 (GS)、摩根史坦利 (MS)

■1/19 寶僑 (PG)、網飛 (NFLX)

■1/24 嬌生 (JNJ)、德州儀器 (TXN) 、Verizon(VZ)

■1/25 特斯拉 (TSLA)、艾斯摩爾 (ASML) 、波音 (BA)

■1/26 Visa(V)、Intel(INTC)

■1/31 麥當勞 (MCD)、通用汽車 (GM)

■2/1 Meta(META)

■2/2 蘋果 (AAPL)、高通 (QCOM)

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