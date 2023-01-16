程曦資訊強化公部門經營 今年營運動能熱

數位轉型整合服務廠商程曦資訊 (6898-TW) 去 (2022) 年合併營收創新高後，展望 2023 年，程曦指出，將持續拓展公部門和企業用戶兩大客戶業務，除經營服務量較大的經常性年約客戶，也開始從服務帶入關係經營，更將發展 AI 數據分析和相關應用，目標轉型成全通路數位轉型整合服務供應商。

程曦去年全年合併營收達 9.71 億元，年增 36.11%，創全年新高紀錄，進入 2023 年後，程曦指出，今年將持續拓展公部門和企業用戶兩大客戶業務，在公部門方面，除經營服務量較大的經常性年約客戶，也將從服務帶入關係經營，協助國營事業進行服務伴銷和會員經營。

根 IDC(國際數據資訊有限公司) 預估，2022-2026 年全球數位轉型科技投資支出的年複合成長率 (CAGR) 可望達 16.6%。

程曦深耕 DCRM 多年，客戶涵蓋政府單位、國營事業，以及電商、美妝、科技等各多元產業，目前經常性的年約客戶挹注整體營收逾 80%，且年約客戶的續約率更高達 90% 上。

程曦進一步說明，去年在公部門民眾熱線委外服務趨勢帶動下，來自政府單位的客戶服務合約量持續提升，隨著疫情加速推動政府和民間企業數位轉型，大型企業對客戶關係服務需求提升。

因此，程曦將持續提升 DCRM 服務品質外，並將服務範疇從線上客戶服務跨足到網站、行動裝置等數位化的客戶服務領域，未來更將發展 AI 數據分析及相關應用，目標轉型成全通路數位轉型整合服務供應商。