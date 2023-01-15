台股虎年封關收紅機率不小 惟留意春節美股財報突襲空頭蠢動

台股 17 日即將進行虎年封關交易，法人指出，在美股強勢、台股多頭格局不變的態勢下台股虎年封關收紅機率不低，但要留意農曆年假期間，適逢美股財報周，加上市場對通膨與升息疑慮尚未消除，留意短線拉回風險。

統計從 2013 年以來，每年農曆春節前夕的封關日當天，大盤指數收紅機率高達 7 成，在美股多頭強勢，台股反彈的情勢下，看好虎年封關當天應該有機會上漲作收。

美國通膨有感降溫，台股 13 日隨美股走揚，在電子股帶動下，盤中一度大漲 230 點，直逼萬五大關，非電族群也連帶翻揚，終場上漲 92.49 點，收在 14824.13 點，周線連二紅。

觀察上週盤勢，大盤仍然由科技股領軍多頭上攻，類股強彈 4.57%，金融股上漲 1.3% 居次，傳產族群漲幅 0.93% 排名第三，三大指數皆守穩在月線與季線之上。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，這波延續台股多頭的強心針，主要來自內外兩大利多，包括晶圓代工龍頭大廠去年獲利首度突破兆元，年增率 70.4%，EPS 高達 39.2 元，第四季毛利率 62.2% 亦創歷史新高，且先進製程營收占比達 54%，具領先地位。

至於景氣展望方面，孫傳恕認為，儘管市場普遍認為上半年終端需求疲弱，產業鏈持續面臨去庫存壓力，但預期今年上半年產業鏈去庫存有機會告一段落，下半年可望穩健回升，市場衰退態勢有望進入尾聲，預期將重啟漲勢。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，隨著外資陸續歸隊、加上美股科技股等表現，市場信心持續回溫；此外，隨著重量級法說相繼登場，與 AI、高速傳輸等與新創科技主題有關供應鏈表現亮眼，但相對之下，與消費動能變化有關的主題則相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，今年的農曆年假剛好碰到美國財報周與 2 月初聯準會開會，所幸與台股關聯度較高的美股法說時間都有避開農曆假期，除非聯準會升息幅度超出市場預期，否則研判台股應有望回歸基本面、走自己的路。

安聯投信台股團隊表示，在 AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，其展望有望先蹲後跳；至於非電族群部分，由於中國解封後的復甦之路仍有待觀察，因此相對保守看待相關效應，但可留意政策概念股，如受惠政府推動能源轉型、綠電等所需要投入資源，加強智慧電網與儲能系統等基礎建設。

孫傳恕則看好電子股後勢，隨著美科技股回到月季線之上，頗有落底跡象，搭配目前資金已開始逢低布局部分電子股，建議可關注美股財報表現，若財測下修幅度較預期少，或財報不佳個股不跌，利空鈍化態勢將更為明確，有利後市多頭表現。

