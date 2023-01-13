台股挺進14800點 外資大買306億元 三大法人買超349.58億元

台積電法說符預期，激勵台股今 (13) 日開高，一度大漲 230 點，逼近萬五大關，金融、傳產普遍走揚，但大立光法說悲觀，電子股走勢分歧，加權指數終場漲勢收斂，上漲 92.49 點，收在 14824.13 點。三大法人同站買方，合計買超 349.58 億元，其中外資大買 306 億元。

台股周線連二紅，本周累計上漲 450 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉買超 306.81 億元，為連續第 7 個交易日買超；投信買超 14.65 億元，為連 6 買；自營商也買超 28.2 億元。三大法人合計買超 349.58 億元。

權王台積電法說行情亮眼，今年美元營收可望維持成長，營運先蹲後跳，符合市場預期，今天在買盤追捧下，股價強勢大漲 2.77%，收在 500 元；台積電 3 奈米製程將在第三季開始大幅貢獻營收，今年滿載生產，激勵供應鏈走揚，其中氟素樹脂材料 (鐵氟龍) 供應商上品強勢大漲半根停板，中砂、環球晶、精材等同步上漲。

大立光法說釋出手機市場悲觀訊號，1、2 月營收恐逐月下滑，今天湧現賣壓，股價一度摜破 2000 元大關，終場跌 7.18%，收在 2005 元，驚險守住股王寶座；光學元件族群同步走低，玉晶光下跌 2%，收在 342.5 元，亞光、聯一光、佳凌、菱光下跌 2-4%，先進光、新鉅科、今國光等均震盪走弱。

傳產族群表現有撐，紡織股王儒鴻受惠客戶庫存去化加速，股價一度站上 500 元，終場收漲 3.2%；裕隆逐漸擺脫防疫險鉅額理賠陰霾，在電動車、新店裕隆城題材加持下，股價上漲近 1%；中國全面解封，在政策扶植下，水泥需求可望大幅回溫，台泥今天領漲逾 2%，亞泥、嘉泥跟漲。