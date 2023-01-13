權王股王兩樣情 台股漲92點收14824點 周線連2紅

美國通膨壓力緩解，激勵美股周四收漲，加上台積電法說符預期，台股今 (13) 日開高走高，一度大漲 230 點，逼近萬五大關，金融、傳產普遍走揚，但大立光法說悲觀，電子股走勢兩樣情，加權指數終場漲勢收斂，上漲 92.49 點或 0.63%，收在 14824.13 點，成交值略增至 1819.69 億元。台股周線連二紅，本周累計上漲 450 點。

櫃買指數開高走低，終場下跌 0.63 點或 0.34%，收在 186.22 點，成交值 487.45 億元。上市櫃成交值合計 2307.14 億元。

權王台積電法說行情亮眼，今年美元營收可望維持成長，營運先蹲後跳，符合市場預期，今天在買盤追捧下，股價強勢大漲 2.77%，收在 500 元；大立光法說釋出手機市場悲觀訊號，1、2 月營收恐逐月下滑，今天湧現賣壓，股價一度摜破 2000 元大關，終場跌 7.18%，收在 2005 元，驚險守住股王寶座。

光學元件族群受大立光重挫影響，玉晶光下跌 2%，收在 342.5 元，亞光、聯一光、佳凌、菱光下跌 2-4%，先進光、新鉅科、今國光等均震盪走低。

台積電 3 奈米製程將在第三季開始大幅貢獻營收，全年將滿載生產，營收占比將達 4-6%，激勵供應鏈走揚，其中氟素樹脂材料 (鐵氟龍) 供應商上品強勢大漲半根停板，中砂、環球晶、精材、濾能等同步上漲。

電子股漲跌互見，聯發科受手機市場需求低迷影響，股價下挫近 3%，摜破 700 元大關，穩懋、瑞昱、國巨等產業指標股同步走弱；華碩、研華、矽力 * - KY、欣興等則獲資金點火。

傳產族群表現有撐，台泥上漲超過 2%，領軍水泥股走揚，台塑四寶全面走升，其中以台化漲 1.7% 最強勢，紡織股王儒鴻一度站上 500 元，終場收漲 3.2%。金融股普遍在盤上表現，國票金漲逾 2%，玉山金、兆豐金、台新金等也收紅。