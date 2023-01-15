動力-KY兩大成長動能 今年營運拚逐季增

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 看好，除了輝達 (NVDA-US) 高階顯卡銷售動能延續外，隨著客戶庫存逐步好轉，加上電競顯示卡晶片廠、品牌廠新品齊發，今年營運有望逐季走揚。

動力表示，雖然目前消費性電子產業市況仍有雜音，消費需求未見顯著復甦、升息及通膨等黑天鵝與灰犀牛危機，不過通路與品牌業者全力去化庫存，加上今年初 NVIDIA RTX 40、AMD RX 7000 系列問世，以及中階 GeForce RTX 30 系列顯示卡銷售動能延續，滿足不同價格帶的消費需求。

展望後市，動力指出，第一季適逢農曆新年、工作天數較少，營運保守看待，不過電競顯示卡品牌廠陸續推出新品，刺激換購潮，加上平均價格提高帶動整體銷量、電競產業市場規模放大等，顯卡市場可望逐步恢復。

動力表示，高階顯卡銷量狀況不錯，帶動公司主要電競產業客戶拉貨力道逐月增加，產能稼動率同步提升，推升去年 12 月營收 1.61 億元，連續 4 個月營收走揚，月增 13.98%、年減 20.51%；去年全年營收 16.62 億元，年減 9.65%。

除了顯卡產品外，動力也積極布局車用市場，目前有與中國以外的 Tier 1 廠商進行產品測試，包括內裝車用音響的風扇、座椅風扇等，預期還需要花三年時間才有機會完成。