〈台股盤後〉權王台積電帶頭衝 漲近百點周線連二紅

美國 12 月 CPI 年增率連 6 月下滑，美股周四 (12 日) 再收紅，台股今 (13) 日早盤由權王台積電領軍攻高，一度上漲超過 200 點，傳金權值股也同歡騰，但隨著春節封關將近，買盤追價意願不足，漲幅收斂，終場上漲 92.49 點，收在 14824.13 點作收，成交值略為放大至 1819.69 億元。本周單周大漲超過 450 點，周線連二紅。

觀察電子權值股表現，台積電法說表現符合預期，今日股價隨著 ADR 強漲同步攻高，大漲 2.77%，重返 500 元大關，鴻海收平盤價 98.6 元，聯發科表現為三雄中最弱勢、跌近 3%，收 694 元。其他包括聯電、研華、台達電等權值股均收紅。

高價股方面，股王大立光法說釋出悲觀展望，股價重挫、一度跌破 2000 元大關，終場大跌 7.18%，收 2005 元，亞德客 - KY 早盤狂飆衝破千元大關後，獲利了結賣壓出籠，大跌超過 3% 作收，其他包括股后信驊、譜瑞 - KY、祥碩等，跌幅也都超過 1%。

台積電 3 奈米製程今年將滿載生產，營收占比將達 4-6%，帶動供應鏈同步歡騰，上品大漲半根停板，力旺、光罩強漲超過 2%，環球晶、台勝科等同步勁揚。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股財報近期將陸續公布，雖然中長線來看，整體市場表現仍樂觀，但仍建議投資人謹慎操作。

