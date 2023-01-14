〈貴金屬盤後〉金價出現黃金交叉 收盤站上1900美元去年4月以來首見

黃金期貨周五 (13 日) 收盤站上 1900 美元，為去年 4 月以來首見，延續周四由美國通膨降溫帶來的漲勢。黃金期貨也在周五出現「黃金交叉」，代表價格有望進一步上漲。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 22.90 美元或 1.2%，收在每盎司 1921.70 美元，是 4 月以來首度站上該整數價位。

黃金期貨本周共上漲 2.8%。

美國周四公布的數據顯示通膨連續六個月放緩，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，核心通膨率年增率也從 6% 下降到 5.7%。聯準會 (Fed) 官員也表示樂見通膨降溫，為下一場在 2 月的會議升息 1 碼 (25 個基點) 鋪路。

美國周五公布，1 月密大消費者信心指數上升至 64.6，創九個月高點，而且消費者對通膨的擔憂減緩。

黃金本身不孳息，較低的利率代表持有機會成本較低。

此外，黃金最大消費者中國即將迎接農曆新年，這是黃金傳統旺季。

GoldNewsletter 編輯 Brien Lundin 說，黃金輕鬆突破 1900 美元，有助於吸引投資人繼續加入這個趨勢。

黃金期貨在周五出現「黃金交叉」，也就是短期均線 (50 日均線上升到 1789.94 美元) 超越長期均線 (200 日均線為 1786.74 美元)，象徵投資人信心增強，並吸引更多技術交易者買進。上次的黃金交叉要回溯到去年 2 月 11 日。

CPI 報告公布後，ICE 美元指數 (DXY) 周四下跌近 1%，周五繼續走軟，小跌不到 0.1% 至 102.192。美元本周陷入一個多月以來最差表現。

Lundin 表示，美元疲軟趨勢正在拉抬金價，此現象可能延續。

他指出，通膨情勢和貨幣政策有兩個走向，一個是在通膨降到接近目標水準之後，貨幣政策轉向，另一個升息仍無法讓通膨回到接近 2% 的目標。不管是哪一個情況都對黃金有利，但後者因為不利於股票或債券，因此可能吸引更多人把資金投入黃金。

Lundin 認為，黃金目前略為超買，但無論是技術面還是基本面，都能有支撐，因此，下周漲勢暫停不令人意外，但目前的動能不該被低估。

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