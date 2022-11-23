看好拉丁美洲前景 摩根大通繼續在此開發市場

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co)(JPM-US) 拉丁美洲和加拿大 CEO 埃扎吉雷 (Alfonso Eyzaguirre) 表示，由於預計該地區的地緣政治前景將會改善，未來幾年摩根大通將在拉丁美洲保持成長。

埃扎吉雷表示，該地區選舉新左傾政府的政治轉變不會改變發展計畫，並補充說短期波動預計不會影響長期前景。

他預計拉丁美洲將從這些變化中獲益。

埃扎吉雷說：「一個例子是，就近外包推動外國直接投資的增加，部分製造業從中國轉移到拉丁美洲，以應對自新冠疫情以來出現的供應鏈中斷。」

他補充說，墨西哥是最受就近外包趨勢青睞的國家之一。

在俄羅斯襲擊烏克蘭以及美中之間的緊張局勢加劇之後，流向該地區的資金激增。

埃扎吉雷補充說，拉丁美洲也將獲得很大一部分私人投資以應對氣候變遷。

摩根大通一直在為拉丁美洲的企業客戶增加員工和新服務。它在該地區的員工數從 2020 年的 4750 人增加到今年的約 6200 人。它還在阿根廷建立一個技術中心來開發全球產品。

巴西和英國是美國以外小摩僅有開展零售銀行業務的國家。

它下轄數位銀行 Chase UK，並在巴西收購了由前 Banco BTG Pactual 合夥人卡立姆 (Marcelo Kalim) 創立的 C6 Bank 40% 的股份。

埃扎吉雷說：「我們選擇巴西是因為人口規模大、網路使用率高，以及央行的監管已經適應金融科技。」