〈財報〉夏季旅遊帶動 達美航空第3季營收創紀錄 估第4季繼續獲利

隨著休閒和商務旅遊持續復甦，達美航空 (DAL-US) 預計今年最後一季將再次獲利。

該航空公司周四 (13 日) 表示，預計第 4 季每股獲利為 1 美元至 1.25 美元，營收將較 2019 年同期成長 5% 至 9%。

業績發布後，達美股價在周四盤前交易中上漲 5%。

達美航空公布的第 3 季淨利為 6.95 億美元，合每股 1.08 美元，創紀錄的營收接近 140 億美元，這是夏季旅遊激增加上和高票價的結果。對一次性項目進行調整後，達美航空每股獲利 1.51 美元，而調整後營收為 128 億美元，較 2019 年的水平高 3%，即使班表相對較少。

CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 在財報聲明中表示，「隨著消費者支出轉向體驗以及企業和國際需求的改善，旅遊復甦仍在持續。」

達美航空第 3 季表現與華爾街基於 Refinitiv 共識估計的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.51 美元，低於預期的 1.53 美元。

●調整後營收 128.4 億美元，低於預期的 128.7 億美元。

這家總部位於亞特蘭大的航空公司是第一家公布第 3 季業績的美國航空公司，其樂觀的預測來自於其他行業如零售商的陰雲籠罩。定於下周公布財報的美國航空 (AAL-US) 周二 (11 日) 調升了第 3 季營收預期。

達美航空春季和夏季旅遊旺季一開始並不順利，因為業務干擾促使該航空公司及其一些競爭對手削減夏季航班，以避免給旅客帶來更多問題。達美航空周三 (12 日) 表示，其運力將在第 4 季恢復至 2019 年水平的 92%，並正在努力在明年夏天之前全面恢復。

達美航空和其他航空公司一直在努力面對從勞動力到燃料成本飆升等等問題。即使剔除燃料，上季每可用座位英里成本也比 2019 年上漲近 23%，部分原因是達美航空的飛行次數減少了。

達美航空表示，國際旅遊在 2020 年和 2021 年基本上被暫停，是第 3 季的一個亮點，單位收入成長自疫情以來首次超過國內線，並稱義大利、西班牙和希臘是受歡迎的旅遊目的地。

達美航空和聯合航空 (UAL-US) 的高管最近表示，今年秋天歐洲旅遊表現強勁。

達美航空表示，到本季末，80% 的企業訂位量已恢復到疫情前水平，最近的調查顯示，90% 的企業客戶表示，與第 3 季相比，他們將在第 4 季維持或增加旅遊。

該公司表示，上個月席捲佛州的颶風伊恩使其收入損失了 3500 萬美元，調整後每股獲利也因此受到 3 美分的影響。