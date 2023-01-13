台銀已兌換146億元新鈔 董座掛保證新鈔絕對夠換

迎接農曆新年，包括台銀等 8 家金融機構、共 454 個據點今 (13) 日起備妥新鈔供民眾兌換。台灣銀行董事長呂桔誠今日受訪時說，統計從上周到昨日為止，臨櫃與 ATM 合計共兌換 146 億元新鈔，以去年共兌換 500 億元來看，今年新鈔量仍可充足供應。

為方便民眾在農曆新年前兌換新鈔，包括台灣銀行、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀與中華郵政等 8 家金融機構共 454 個分行據點，自 13 日起到 19 日，為期 5 天開立專屬櫃檯供民眾兌換新鈔。

呂桔誠指出，台銀自上周開始持續填裝新鈔，目前 ATM 機台高達 9 成以上都是新鈔可供提領，如果領到舊鈔也可臨櫃換成新鈔；另外，台銀全台 165 家分行也備妥新鈔供民眾兌換，其中總行設有 5 個專櫃專門兌換新鈔，其他分行也分別開立 2 到 5 個專櫃供兌換新鈔。

根據台銀統計，從上周起到 12 日晚間，從台銀 ATM 提領的新鈔約 77 億元，臨櫃在今天開櫃前也已兌領 68 億元的新鈔，合計新鈔兌領金額共 146 億元。

台銀表示，去年新年兌換新鈔，在人工兌領部分約兌換 7300 萬張新鈔；在兌換人次部分，透過 ATM 提領新鈔人次達 165 萬人次，臨櫃兌換約 51 萬人次。

為讓多數民眾都能換到新鈔，新鈔兌換也有張數限制，其中 100 元現鈔每人限兌 100 張，200 元、500 元、1000 元、2000 元等面額鈔票則酌量供應。

另外，近期假鈔問題盛行，為避免農曆年節拿到假鈔掃興，中央銀行日前也提供辨識假鈔訣竅，包括：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則辨別鈔票真偽。

首先是「看一看」，迎光透視，可看見鈔券空白處的水印，以 15 度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字；其次則是「摸一摸」，也就是用手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。

第三則是「轉一轉」，以輕轉鈔券，正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化，正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。