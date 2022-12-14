英國11月通膨增速放緩 料降低央行升息壓力

英國 11 月通膨升幅低於預期，緩解了英國央行在經濟衰退背景下繼續升息的壓力。

英國國家統計局周三 (14 日) 公布，英國通膨由 41 年高點回落，11 月消費物價指數 (CPI) 年增 10.7%，略低於市場預期升 10.9%，上月為升 11.1%，月增率為上升 0.4%，預期為增 0.6%。

剔除波動較大的燃料和能源成分後，核心 CPI 的增幅也低於預期，年增 6.3%，預期為增 6.5%，月增 0.3%，預期為 0.5%。

英國國家統計局表示，價格溫和放緩主要是由於汽油價格和二手車價格下跌，服裝、旅店價格以及遊戲和玩具價格，也為指數帶來下行壓力。

英國央行明天將宣布最新決策，在通膨似乎已經見頂之際，數名成員迴避進一步大幅升息。

Pantheon Macroeconomics 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 表示，這些數據似乎反映了價格壓力的真正緩解，而不是因今年比往年更早開始的促銷活動，造成的系統性扭曲。

Tombs 指出，如今有更多理由相信，未來幾個月通膨將進一步放緩，他預計通膨將在 4 月份降至 8%，到明年年底降至 3%。

他認為，航運成本已降至一年前水準的五分之一，而過去 3 個月的年化生產者價格通膨 (PPI)，僅為 8.4%，低於 6 月份 21.6% 的峰值。 與此同時，幾乎每天都有一家英國零售商發布庫存過剩和需求疲軟的警告。

數據發布之際，英鎊兌美元由升轉跌，至台北時間下午 15:27，下跌 0.1%，報 1.2349。