英國調查行動瀏覽器競爭市場 谷歌承諾開放平台

英國調查行動瀏覽器競爭市場。（圖：AFP）
英國調查行動瀏覽器競爭市場。（圖：AFP）

Android 行動操作系統的所有者谷歌 (GOOGL-US) 表示，在英國於周二 (22 日) 開始對行動瀏覽器的競爭市場展開調查後，它承諾構建繁榮的開放平台。

谷歌一位發言人表示，「與任何其他行動平台相比，Android 為人們提供了更多的應用程式和應用程式商店選擇。」

發言人指出，「它還使開發者能夠自由選擇想要的瀏覽器引擎，並且已經成為數百萬應用程式的啟動平台。我們致力於構建繁榮的開放平台，為消費者提供支持並幫助開發者建立成功的業務。」

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