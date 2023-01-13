中國金融部門開年推出新方案 改善優質建商資產負債

中國金融部門開年推出新方案，表示要改善優質建商資產負債狀況，改善 30 家試點建商的「三線四檔」規則，並提出人民幣（下同）1,000 億元住房租賃貸款支持計畫。

《新華社》周五（13 日）報導，中國政府起草《改善優質房企資產負債表計畫行動方案》，擬推動 21 項工作任務，引導優質建商的資產負債表回歸安全區間，帶動產業向新發展模式平穩過渡。

近年來，中國加快建立健全房地產金融管理長效機制，先後推出重點建商「三線四檔」規則試點、房地產貸款集中度管理等制度。上述行動方案的內容顯示，政府宣示要合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，並改善 30 家試點建商的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，調整部分參數設置。

彭博上周曾報導，知情人士透露，中國政府計劃鬆綁建商借貸限制，放寬「三道紅線」政策，讓建商有更多時間化解債務風險，此舉可能是中國政府最大幅度房市政策調整。

消息人士表示，北京透過放寬借款上限，可能允許部分建商提高槓桿率，政府也可能延長「三道紅線」政策債務達標的寬限期。最後期限原定 6 月 30 日到期，知情人士說，政府可能至少延長六個月。

中國政府表示，行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質建商，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質建商。政府說，該方案只設定優質建商的條件，未提出具體名單，金融機構可自主把握。

中國人民銀行（央行）與銀保監會在周二聯合召開主要銀行信貸工作座談會，也指示要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質建商，展開「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策，改善優質建商的經營性和融資性現金流。

彭博上周另報導，要求匿名人士說，國務院金融穩定發展委員會要求銀行和證券監管機關協助支撐部分「具系統重要性」建商的資產負債表。知情人士透露，為符合資格，會計師須對建商財報出具「無保留意見」，以顯示財務報表可靠，且建商沒重大違規紀錄，包括債務違約。

上述行動方案的內容顯示，金融部門近期也將提出金融支持住房租賃市場發展相關文件，並設立 1,000 億元住房租賃貸款支持計畫，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，擴大租賃住房供給。