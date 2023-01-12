FAA調查電腦宕機原因 美國航空業者預期周四航班恢復正常

美國航空業者預計周四 (12 日) 航班運作將恢復正常，因為美國聯邦航空總署 (FAA) 正忙於查明導致全美航班停飛的電腦故障原因，並防止此類事件再次發生。

然而，根據 FlightAware 的數據，截至周四清晨，仍有 511 趟美國國內航班延誤，63 趟航班被取消。

周三 (11 日) 有超過 11300 架航班被延誤或取消，這是約 20 年來首次全美國內航線停飛。

達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 等主要航空公司表示，預計周四將正常營運。美國航空 (AAL-US) 則未發表評論。

FAA 的電腦故障導致機場無法提交更新的安全通知，警告機師注意跑道關閉、設備中斷和施工等潛在危險，從而導致航班暫時停止。

FAA 官員表示，初步審查將問題追溯到損壞的資料庫文件，但補充說沒有網路攻擊的證據，調查仍在繼續。

不願透露姓名的知情人士表示，有一個資料夾損壞了主系統及其備份系統。

美國參議院商務委員會主席、民主黨籍的凱特威爾 (Maria Cantwell) 表示，該小組將展開調查。共和黨參議員克魯茲 (Ted Cruz) 指稱這次宕機「完全不可接受」。

證券經紀商 Bernstein 在一份報告中表示，「FAA 的現代化將會非常昂貴，代價是影響所有航空公司的航空稅收和大型航空公司的效率。」

FAA 前首席法律顧問兼代理副局長加克 (Arjun Garg) 表示，現在就下定論還為時過早，但如果安全系統無法運作，FAA 有權下令停飛。

現在是 Hogan Lovells 律師事務所合夥人的他說，這次事件提醒人們，FAA 受制於年度撥款周期，因此很難規劃和執行空中交通管制升級等重大多年工程。

自 3 月以來，FAA 一直沒有固定的主管。參議院尚未就拜登總統選擇丹佛國際機場 CEO 華盛頓 (Phil Washington) 出任該機構負責人舉行聽證會，他於上周獲得重新提名。