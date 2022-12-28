西南航空大規模取消航班 行業專家：凸顯公司調度系統過時

本周假期的旅行亂象繼續惡化，由於嚴酷的冬季風暴，全美各地仍有大幅度航班取消或延誤。其中，西南航空 (LUV-US) 遭到最多的批評，在多數航空開始恢復航班之際，這家公司在周二 (27 日) 和周三取消了超過 60% 的航班。

根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，西南航空周二取消的航班，占所有美國國內航班取消航班的 50% 以上，並導致更多旅客受困。

航空公司分析師和行業專家指出，西南航空過時的調度系統和繪製其航班網路的非典型方法，是造成危機的部分原因。

航空公司分析師 Helane Becker 表示，如今幾乎每家主要航空公司都使用「軸輻式」網路，在這種設計中，公司的飛機集中在一個中心位置，飛出一兩個地點，然後返回其主要機場。

Becker 將這種方法比作自行車輪胎，中間有一個輪轂，幾根輻條從中間伸出並遠離中間。

Henry Harteveldt 指出，這種方法允許航空公司在惡劣天氣下停止單獨的旅行路線，盡可能減少影響程度。但西南航空仍採取「點對點」網路，其飛機很少返回中心位置，而是從一個地點飛到另一個地點。

Sanford C. Bernstein 航空公司分析師 David Vernon 指出，點對點系統允許在正常運營期間提高飛機使用率，但在冬季可能會導致大範圍的混亂。它可能會對航空公司未來在全國各地的航班產生連鎖反應，本周全美西南航空幾乎全國範圍的航班取消就是證明。

西南航空飛行員協會主席 Casey Murray 表示，公司使用的是 90 年代的過時技術和流程，無法跟上當今網路的複雜性。公司執行長 Bob Jordan 坦承，公司需要升級其傳統的航空系統。

美國交通部長 Pete Buttigieg 表示，根據西南航空工會領導人的說法，一段時間以來，他們一直在就西南航空系統的技術問題發出警告。他批評，公司取消航班的規模顯然跨越了界限，從無法控制的天氣狀況，變成了航空公司的直接責任。

Buttigieg 表示，他已經和 Jordan 談過了，他認爲航空公司有責任確保這種情況不再發生，並且航空公司應爲受困者提供退款、餐費和往宿費用。