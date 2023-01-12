鉅亨美股雷達：市場聚焦通膨數據 傳蘋果擬2025年推出觸控螢幕MacBook Pro

美股重要看點：

市場關注即將公布的通膨數據。美也將公布失業金、實質個人所得等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.528%。美股期貨週四 (12 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.03%，標普 500 期貨漲 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.07%。

美國勞工部將公布 12 月 CPI，假如通膨有持續減緩的跡象，不只會強化市場對聯準會 (Fed) 政策轉向的看法，還可能帶起今年降息時機的討論。

在連續 4 次升息 75 個基點後，Fed 在上次會議略微放慢了升息幅度至 50 個基點。 許多人期待 Fed 將繼續放慢或完全暫停升息，因為對美國經濟可能陷入衰退的擔憂已經蔓延開來。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三 (11 日) 透露，她現階段傾向支持 1 碼，但這非常依賴於數據。

她提到：「緩慢調整讓我們有更多時間在做出每項決定之前評估經濟數據，因為我們接近想要的利率區間。較小的升息幅度可以給我們更大的靈活性。」

在聯準會於 1 月 31 日開會前，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 是決策官員能看到的最後一批數據之一，市場目前普遍預計 12 月 CPI 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 表示，隨著全球經濟前景改善，美股又再度重返牛市。「股市並不是直線上升，存在很多波動，但我認為，市場告訴我們全球經濟正在改善。」Yardeni 說道。

Yardeni 也表示，他預計美國將在 2023 年將避免衰退，因為，美國消費者支出情況好於預期，儘管有部分市場人士預期美國經濟將在短時間內陷入衰退，但消費者仍普遍對前景感到樂觀，消費支出維持強勁，並預期美國經濟最終有望軟着陸，有利股市上漲。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月 CPI 未季調年增率 (%)，預估 6.7，前值 7.1

美國 12 月 CPI 季調月增率 (%)，預估 0.1，前值 0.1

美國 12 月核心 CPI 未季調年增率 (%)，預估 5.9，前值 6

美國 12 月核心 CPI 季調月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.2

美國 12 月實質個人所得 (%)，前值 0.2

美國上週初領失業救濟金人數 (萬人)

美國上週續領失業救濟金人數 (萬人)

重要個股動態：

據彭博報導，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮開發具有觸控螢幕的 MacBook，這項重大更新有望在 2025 年推出的首款 OLED MacBook Pro 上看到。

知情人士透露，工程師正積極參與該項目，顯示蘋果似乎是認真考慮要推出搭載觸控螢幕的 Mac 筆電。內部討論顯示，蘋果可能會在 2025 年推出第一款觸控螢幕 MacBook Pro，但計畫仍有變動可能。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《彭博》週三 (11 日) 引述知情人士的話報導，特斯拉 (TSLA-US) 即將就在印尼建設產能 100 萬輛的生產設施達成初步協議，印尼投資部長證實與特斯拉的談判。

特斯拉在其上海、奧斯汀、柏林和加州弗里蒙特的超級工廠生產電動車。據媒體報導，特斯拉還將宣布在墨西哥新萊昂州新建一家工廠。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士透露，高盛 (GS-US) 周三 (11 日) 起開始裁員，其中約三分之一來自投資銀行和全球市場部門。

一位知情人士曾在周一 (9 日) 表示，高盛計劃裁掉 3000 多名員工，另一位消息人士今日證實，公司已經開始裁員。