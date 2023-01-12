蘋果高階iPhone 15傳取消實體按鍵 Cirrus Logic大贏家

天風國際知名分析師郭明錤週三 (10 日) 推文透露，蘋果即將推出的高階版 iPhone 15 將取消實體按鍵，音訊晶片大廠 Cirrus Logic 為大贏家，而蘋果最快將在 2024 年底前也將推出 OLED MacBook，中光電將顯著受益。



郭明錤週三推文提到，Cirrus Logic (思睿邏輯) 是今年下半年高階 iPhone 15 機型取消實體按鍵並改採固態按鍵設計的主要贏家。



他寫道：「最新調查顯示，高階 iPhone 15 機型採用固態按鍵設計，故需配備額外的觸覺引擎 (Taptic Engine)，模擬實體按鈕力回饋的感覺，而 Cirrus Logic 因獨家供應用於固態按鍵之 Taptic Engine 的控制 IC，故將顯著受益於此新設計。」

蘋果即將推出的高階版 iPhone 15 傳出將取消實體按鍵 (圖片：翻攝 appleinsider)

郭明錤也在同日透露，三星顯示器 (Samsung Display) (SDC) 計劃在 2023 年將筆記型電腦的 OLED 面板出貨量顯著提升，目標是在 2023 年該年成長 70% 至 600 到 700 萬部。

郭明錤稱，背光模組廠中光電 (5371-TW) 因是 SDC 獨家玻璃切割、偏光片貼合與 IC 打線接合獨家供應商，故為出貨顯著增長的主要受益者。

郭明錤預期，與 Mini-LED 相較，筆記型電腦採用 OLED 有輕薄與多樣化設計的優勢，好比折疊，故蘋果最快在 2024 年底前也將推出 OLED MacBook，預期蘋果推動下，未來數年 OLED 筆記型電腦的成長速度可望保持高速增長。

Cirrus Logic (CRUS-US) 週三走高 3.09% 至每股 83.80 美元。蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.11% 至每股 133.49 美元。