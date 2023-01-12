今晚美國將公布CPI通膨數據，這１「就業數據」千禧年來首次出現?!

一、今晚美國將公布 CPI 通膨數據

過年前最後一份美國的通膨報告即將公布，也讓大家可以有更完整的角度去觀察通膨的全貌，到底真的只是因為短期事情導致通膨飆升，亦或者是已經出現原本大家沒預料到的發展呢？從貝佛里奇曲線或許可以略知一二。

二、貝佛里奇曲線

2022 年是討論通膨的一年，FED 提出解決通膨的辦法其中一個就是提高失業率來抑制通膨，隨著商品價格的下滑，房價回落，二手車價格崩盤，運價恢復正常，中國逐步解封，通膨卻沒有因此出現急速下跌。

原先以為升息會導致就業市場崩盤進而出現經濟衰退也還未發生，相反的，美國就業市場愈來愈火熱與緊張。因此這時候就需要觀測另一條曲線：貝佛里奇曲線來理解現在美國的就業市場狀況。

貝佛里奇曲線簡單來說是觀察「失業率」與「職位空缺」的關係 (延伸閱讀：用圖表簡單告訴您「貝佛里奇曲線」是什麼？)，目前可以發現現在美國的勞動市場與 2020 年以前是完全不同的狀況，也甚至可以說是自千禧年以來第一次出現這樣的狀況，以目前的狀況來看，現在美國 3.7% 的失業率是歷史級低點，但是職缺數卻也是歷史級的多。

FED 期望的 4.7% 失業率即使真的發生，職缺數的下滑可能也不會太顯著，勞動市場依然存在緊張關係，這也是 FED 現在會害怕的事情，這會需要很長一段時間調整，2023 年要看到完全的修正會有難度，只有可能出現趨緩而非改善，因為人力成本上升的通膨也不容易出現如同商品通膨一樣迅速的轉折下滑。(延伸閱讀推薦：2023 年通膨發展可能維持高於 2%，為什麼？投資人該如何觀察！)

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